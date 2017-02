«Avenida Paulista» traz a nova música do Brasil a Loulé

No âmbito de Lisboa, capital iberico-americana de Cultura 2017, o Cine-Teatro Louletano associa-se ao São Luiz Teatro Municipal e estende a sul o ciclo de música «Avenida Paulista». Esta segunda edição (a inicial fora em 2011, apenas na capital) mantém o conceito de apresentar novos talentos vindos do Brasil, em Portugal.

O primeiro concerto está marcado para sábado, dia 11 de fevereiro, às 21h30 com MOMO, vindo do Rio de Janeiro por via de Lisboa, onde agora reside, e ainda por Dom La Nena, voz de Porto Alegre e do mundo que também chama «casa» a Paris.

MOMO abrirá a noite com as íntimas canções que compõem o seu novo álbum, produzido em Portugal por Marcelo Camelo. O cantor que conta com artistas como David Byrne ou Patti Smith entre a sua legião de admiradores é criador de temas profundos e líricos. Já Dom La Nena, cantora e violoncelista conhecida do público português, apresentará o seu recente trabalho «Soyo».

No segundo espetáculo, agendado para domingo, 12 de fevereiro, às 17 horas, Mariana Aydar regressará a esta montra da modernidade brasileira depois de ter marcado presença em 2011 ao lado de talentos emergentes como Raf Vilar, Thiago Petit e Tulipa Ruiz. Desta vez será com um concertou inédito ao lado do jovem compositor Dani Black que tem dado hinos às novas gerações brasileiras a partir de São Paulo. A primeira parte contará com a atuação de Marcia Castro, cantora e compositora baiana que fez do álbum «Das Coisas Que Surgem», lançado em 2014, um dos títulos mais aplaudidos no Brasil.

Os bilhetes custam 15 euros por sessão (13 euros para maiores de 65 e menores de 30 anos) e podem ser reservado pelo telefone 289 414 604 ou e-mail cinereservas@cm-loule.pt