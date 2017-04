Face à pronta e significativa adesão de público, nos próximos dias 22 e 23 de abril, respetivamente pelas 21h30 e 17h00, a reconhecida cantor Aurea realiza dois concertos no Cine-Teatro Louletano no âmbito do ciclo musical «Femina».

Aurea ruma a Loulé para apresentar, em dose dupla, o seu novo disco Restart. «O que é que leva uma artista com uma carreira consolidada a começar de novo? É que é de começar de novo que se trata quando se pensa em Restart, o novo disco de Aurea. Para trás ficou a segurança de uma fórmula que lhe valeu várias Platinas: a Soul inspirada nos clássicos anos 60, nos heróis Otis Redding, Aretha Franklin ou Al Green. A procura de um lugar só seu falou mais alto. Um lugar sem tempo, sem género vincado que, sem nunca se desviar das origens que a inspiram, sejam Soul ou Jazz, sejam Pop ou Rock, seja o seu mais fiel reflexo. O reflexo de uma artista madura que, dominando a sua linguagem, sabe que a sua arte é alimentada pelo inconformismo.

Aurea deixou o conforto da sua banda para trás e voou para os Estados Unidos, para trabalhar com a lendária baterista Cindy Blackman Santana e com o extraordinário baixista Jack Daley – a dupla que assegura a produção de Restart e que já foi a secção rítmica de gente como Lenny Kravitz ou Joss Stone –, em busca desse lugar que a define e a distingue.

Nenhum artista consegue sustentar uma carreira marcante, sem assumir riscos, sem se reinventar e sem procurar, constantemente, vincar a sua personalidade. Começar de novo faz parte do caminho a que apenas estão destinados os eleitos. E Aurea é um deles.

Os concertos têm a duração de 90 minutos, destinam-se a maiores de 6 anos e têm um custo associado por pessoa de 12 euros, passando para 10 euros no caso de maiores de 65 ou menores de 30 anos. O Cartão de Amigo é aplicável a estes espetáculos.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email [email protected] Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra on-line de ingressos através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/