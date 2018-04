Auditório Municipal de Lagoa recebe nome do fadista Carlos do Carmo

A partir de 28 de abril próximo o Auditório Municipal de Lagoa passará a chamar-se Auditório Carlos do Carmo.

O principal equipamento cultural do Município de Lagoa adotará assim o nome do artista, nome maior da música e da cultura portuguesa, numa homenagem única e inédita a nível nacional, que terá lugar a 28 de abril, às 17 horas.

Pelas 21h30, Camané, Cristina Banco, Marco Rodrigues e Paulo de Carvalho, entre outros nomes da música portuguesa, darão voz a um momento que revisitará canções imortalizadas na voz de Carlos do Carmo ao longo destes mais de 50 anos de carreira.

«Dirigimos este pedido a Carlos do Carmo no passado dia 20 de janeiro, depois da sua atuação no Centro de Congressos do Arade, e a sua resposta foi imediata, o que nos deixou muito felizes», referiu o presidente do município, Francisco Martins. O autarca apontou a visão estratégica de Lagoa na área cultural, realçando que este é um trabalho que «visa reconhecer, mostrar e valorizar o património material e imaterial, dando primordial importância à educação e formação de públicos».

O percurso de Carlos do Carmo dentro e fora do país e a forma como o seu trabalho se relaciona com a identidade do povo português foram alguns dos motivos que levaram a autarquia a escolher o seu nome. Desde o seu primeiro registo discográfico: «Fado Loucura», em 1963, a sua voz foi registada em mais de 80 discos individuais, coparticipações e coletâneas.

«Estou extremamente feliz e honrado por esta homenagem», declarou o fadista diante do convite feito pela autarquia de Lagoa.

Foi distinguido em 1997 com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo presidente Jorge Sampaio e, em 2006, com a Ordem de Mérito pelo atual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. Em 1998 ganhou um Globo de Ouro de Excelência e Mérito e em 2002 o Globo de Melhor Disco do Ano, atribuído pela SIC, com o seu trabalho: «Nove fados e uma canção de amor». Em 2008, depois de participar no filme «Fados», do realizador espanhol Carlos Saura, viu o seu «Fado da Saudade» ser distinguido com o Prémio Goya.

O município de Lisboa atribuiu-lhe em duas ocasiões a Medalha de Mérito da cidade, a última logo após vencer o Grammy Latino de Carreira, que lhe foi entregue em Las Vegas, distinção inédita para um artista português.