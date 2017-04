Ator albufeirense João Mota estreia-se na comédia «Vanya e Sonia e Masha e… Spike»

A boa disposição regressa ao Auditório Municipal de Albufeira na sexta-feira dia 21 de abril, com «Vanya e Sonia e Masha e… Spike», uma comédia hilariante vencedora do Drama Desk Award e do Tony Award (os óscares da Broadway) para melhor peça.

A história gira em torno da relação de três irmãos na crise da meia-idade. Masha, uma das irmãs, atriz em decadência, mas que é quem sustenta a casa e a família, decide um dia vender a casa e gera o pânico nas hostes familiares. Como se não bastasse, traz de Nova Iorque o seu novo namorado, Spike, vinte anos mais novo, por quem todos se vão apaixonar, inclusive o irmão mais velho, o “tio” Vanya. Está instalado o caos!

Os críticos elogiaram a peça como uma adaptação bem-humorada de temas de Anton Chekhov, que não requerem familiaridade com as suas obras.

«Vanya e Sonia e Masha e Spike» é uma peça muito divertida com encenação e adaptação de Paulo Sousa Costa e texto de Christopher Durang. O elenco conta com Heitor Lourenço, João Mota, Helena Isabel, Marina Albuquerque, Mané Ribeiro e Mafalda Luís de Castro.

Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda no CIAC e na Biblioteca Municipal Lídia Jorge (nos dias úteis, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30) e no Auditório Municipal de Albufeira (no dia do espetáculo, das 19h30 às 21h15). Para informações e reservas contactar através do telefone: 289 599 645.