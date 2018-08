Associação Livre de Fotógrafos do Algarve apresenta Mar Nostrum no Festival F

MARE NOSTRUM é o título da exposição coletiva que está patente de terça-feira a sábado das 15 às 19 horas até 8 de setembro, na Galeria ARCO, atual sede partilhada da ALFA – Associação Livre de Fotógrafos do Algarve. Durante os dias do Festival F a exposição está aberta apenas no horário do evento.

Participam na exposição os autores António Bernardes, Carlos Cruz, Dário Agostinho, Eduardo Pinto, Marco Pedro, Mauro Rodrigues, Paulo Côrte-Real, Saúl Lopes, Teresa Palaré e Vitor Azevedo.

Integrada na programação 2018 do Festival F, esta exposição coletiva Mare Nostrum Mar/Nosso reúne o olhar de 10 fotógrafos e «pretende revelar o importante papel que a fotografia pode desempenhar na causa da preservação do Mar, dos Oceanos, da Ria Formosa e em particular chamar a atenção para a candidatura para certificação da Estação Naútica de Faro, no âmbito da rede das Estações Náuticas de Portugal está a ser levado a cabo pela Fórum Oceano», segundo informa a ALFA.

Nesta mostra inaugurada a 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia é possível «contemplar uma seleção rigorosa de histórias e ambientes decorrentes de atividades regularmente desenvolvidas» na Galeria ARCO pela ALFA – Associação Livre de Fotógrafos do Algarve.