Artadentro mostra as «Tochas» de São Brás pelo olhar de Vasco Célio

A exposição de fotografia «Tochas», de Vasco Célio, é a segunda mostra no âmbito do ciclo de arte contemporânea «Um Certo Ponto de Vista», organizado pela Artadentro, associação cultural de arte contemporânea. Inaugura no sábado, dia 9 de dezembro às 17h00 no Museu Municipal de Faro, integrando o calendário do programa de animação «365 Algarve».

«Dizem (entre outras hipóteses), que há cerca de dois séculos, os habitantes de São Brás de Alportel, perante a aproximação de uma frota invasora e do perigo do saque, da destruição e da morte, socorreram-se de um ardil: à noite, ao longo da costa de frente ao mar, de tochas acesas nas mãos e outras enfileiradas cravadas no chão, convenceram o inimigo que eram muitos e preparados, levando-o a cancelar o desembarque e a seguir caminho. Desde então, este evento passou a ser festejado com alegria e exuberância, também com religiosidade, tendo a tocha original sido substituída pela simbólica tocha floral.

Agora, é não só a lenda mas também o fervor dos são-brasenses nesta celebração anual, o que motivou Vasco Célio a fazer o registo fotográfico exaustivo dos protagonistas da Procissão das Tochas Floridas: exclusivamente masculinos, com a melhor roupa, sérios e convictos de arranjo floral em riste, celebrando a tradição e a vida», informa a Artadentro.

Vasco Célio é natural do Lubango em Angola donde, recém-nascido, vem com a família para Portugal. Desde então, reside e trabalha em Loulé no Algarve, região onde se tem afirmado como fotógrafo profissional e como artista. Estudou História da Fotografia de Publicidade, Fotojornalismo, fez Pós-Graduação em Artes e Programação Cultural no INUAF em 2007.

Posteriormente participa em workshops de vídeo, de fotografia para cinema e, entre 2009 e 2012, frequenta Mobile Home (projeto de formação artística desenvolvido por Nuno Faria em Loulé). Desde 1996, participa em exposições individuais e colectivas em Portugal e no estrangeiro, bem como em projetos de colaboração com outros artistas.

Durante a inauguração, terá lugar uma prova dos melhores vinhos produzidos no Algarve, amavelmente proporcionada pela CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve.

«Tochas» ficará patente no Museu Municipal de Faro até 4 de fevereiro de 2018. Poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das 10h00 às 18h00, e também ao fim de semana, sábado e domingo, das 10h30 às 17h00.