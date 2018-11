Ana Newton e Tatanka juntos em concerto inédito no Cine-Teatro Louletano

O reconhecido intérprete Tatanka (The Black Mamba) junta-se a uma grande voz sediada em Loulé, Ana Newton, para mais um encontro inédito que, num ambiente musical intimista e envolvente, revisita o repertório a solo de Tatanka e as influências musicais de Ana, no âmbito do ciclo musical «O Longe é Aqui», no Cine-Teatro Louletano, dia 18 de novembro, às 17 horas.

Uma das principais linhas que tem norteado a estratégia de programação do Cine-Teatro Louletano tem sido precisamente a de, através de encomendas artísticas, proporcionar encontros inéditos entre talentos locais louletanos e reconhecidas figuras do panorama musical nacional, tal como sucede neste caso entre Tatanka e Ana Newton.

Natural de Sintra e dono de um carisma e de uma voz inconfundíveis, Tatanka tornou-se conhecido como o vocalista de uma das mais bem-sucedidas bandas portuguesas da atualidade – The Black Mamba. Em 2016 inicia a carreira a solo, num registo mais pessoal e de regresso às suas raízes, contando histórias e apresentando temas originais em português. «Alfaiate» e «De Alma Despida» foram os primeiros temas apresentados, em maio de 2017.

Ana Newton nasceu em Faro, em 1980, e reside já há alguns anos no Concelho de Loulé. Sendo filha e neta de músicos, iniciou o seu percurso musical académico aos 7 anos no Conservatório Maria Campina em Faro, onde frequentou aulas de Formação Musical e Piano. Já na adolescência estreou-se como cantora autodidata, sendo esporadicamente acompanhada ao piano pelo pai.

Aos 18 anos inicia a carreira profissional como cantora atuando em vários locais turísticos da região como bares, hotéis e cineteatros, ao mesmo tempo que prossegue os estudos académicos completando uma licenciatura como Professora do 1º Ciclo do Ensino Básico em Faro e um Mestrado em Educação Intercultural em Huelva. Mais tarde, abraça o mundo do Jazz e da Bossa Nova, com o quarteto The Jazztrix e com o seu próprio projeto Ana Newton Quartet. Participou, a convite do professor e contrabaixista algarvio Zé Eduardo, no Dia Internacional do Jazz no Teatro Lethes em Faro.

O preço dos bilhetes é de 12 euros, passando para 10 euros no caso dos maiores de 65 e menores de 30 anos. O Cartão de Amigo é aplicável a este evento. O espetáculo tem uma duração aproximada de 75 minutos e dirige-se a maiores de 6 anos, sendo que têm entrada gratuita, mediante a disponibilidade da sala, os jovens com 18 anos ou que ainda venham a fazer 18 anos no presente ano no âmbito do projeto «És Cultura 18!».

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email ([email protected]). Além disso, podem consultar a sua página de facebook ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, bem como a sua conta no instagram (cineteatrolouletano), existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL.

O Cine-Teatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé e está integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.