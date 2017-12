Algarve dá as boas-vindas a 2018 com programação de luxo

O programa cultural «365 Algarve» começa o ano de 2018 com uma agenda cultural repleta de eventos únicos e imperdíveis, que irão animar o panorama cultural e os palcos algarvios com inúmeras novidades.

A agenda de 2018 abre com KLAXON, que traz a magia do Circo Contemporâneo à pista do Heliporto de Monchique. Cinco músicos e seis acrobatas num espetáculo suspenso no ar, com um ritmo alucinante que transforma a música e a acrobacia numa única linguagem. No primeiro dia do ano, KLAXON despede-se dos palcos do mundo com uma exibição para toda a família, às 17h00.

O Festival de Artes Performativas de Tavira está de regresso com vários espetáculos que vão desde a performance à dança e ao teatro. Hopperhope recria, no Palácio da Galeria em Tavira, um espaço doméstico a partir das obras do pintor americano Edward Hopper que revelam o interior de casas visto do exterior.

De 17 a 21 de janeiro, o público é convidado a participar na oficina, no ensaio aberto e no espetáculo que vão fazer repensar o conceito de espaço. Nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, o Palácio da Galeria acolhe ainda o espetáculo de Dança Winter Worm – Summer Grass; e a Pousada do Convento da Graça recebe Framework um ensaio de Mário Afonso sobre a dança (24, 25 e 27 de janeiro). No último dia do mês, a peça de teatro de fantoches Beginnings, encenada por John Mowat, e a pensar nas famílias, irá certamente conquistar o público na Ermida de Santa Ana.

Video Lucem, que continua a surpreender aqueles que têm vindo a assistir aos cine-concertos nas Igrejas do Algarve, apresenta uma nova sessão no dia 13 de janeiro às 21h30 na Igreja Matriz de Martim Longo. Desta vez será exibido o filme «Os Lobos de Rino Lupo» – um dos mais interessantes realizadores ativos em Portugal na década de 1920 – acompanhado ao piano por Nicholas McNair, um artista especializado em música para cinema mudo que interpretará a partitura original de António Tomás de Lima.

Silves acolhe novas sessões do «Jazz nas Adegas». A primeira está marcada para o dia 13 de janeiro, na Quinta João Clara e conta com os Low Tech Groove que levarão os espectadores por uma viagem por diversos estilos musicais. O dia 20 de janeiro, no Convento do Paraíso, apresenta-se como uma oportunidade única para degustar os melhores vinhos ao som do músico algarvio André Capela, (saxofones, flauta e guitarra), acompanhado pela voz de Cathy Santos e de Vasco Ramalho (vibrafone, marimba e percurssão) e Bruno Vítor (contrabaixo e percurssão).

A não perder em Portimão, no dia 27 de janeiro, está o 2º Festival Internacional de Piano do Algarve, com o solista Adriano Jordão, o maestro José Eduardo Gomes e a Orquestra Clássica do Centro, que irão interpretar peças de Mozart, Beethoven e Dvorak.

No Museu Municipal de Faro, até dia 4 de fevereiro, continua patente a exposição de fotografia de Vasco Célio, TOCHAS, integrada no Ciclo de Arte Contemporânea Um certo ponto de vista.

«Faro Desvendado» continua também a marcar presença na programação de 2018 do «365 Algarve». A visita encenada ao passado histórico da cidade de Faro está marcada para dia 25 de janeiro às 18h30, numa iniciativa pensada para toda a família.

A programação completa para janeiro de 2018 já pode ser consultada aqui.