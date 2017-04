Algarve celebra Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2017

A Direção Regional de Cultura do Algarve associa-se à comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sitos (DIMS) 2017, com o tema «Património Cultural e Turismo Sustentável», através de uma programação cultural diversificada a decorrer no âmbito do seu programa de Dinamização e Valorização dos Monumentos – DiVaM 2017 – Lugares de Globalização, e a acontecer em vários monumentos da região entre os dias 18 e 22 de abril.

Ruínas Romanas de Milreu, Fortaleza de Sagres Monumentos e Megalíticos de Alcalar oferecerão um conjunto de atividades que visam celebrar e evocar a dimensão patrimonial de cada monumento, mas também reforçar as identidades locais e o património imaterial associado, como contributo para a promoção e fruição por parte das várias comunidades e pelos visitantes em geral.

A comemoração inicia-se no dia 18 de abril, pelas 18 horas, nas Ruínas Romanas de Milreu (Estoi-Faro) com a palestra «Onde estão aos Antigos na poesia portuguesa de hoje?» proferida por Ana Isabel Soares, professora da Universidade do Algarve.

Esta será a primeira palestra do ciclo desenvolvido pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, «Amatores in Situ – O Mundo Antigo visto por aqueles que o amam», que promove um novo olhar sobre o Mundo Antigo através da literatura, da arte, filosofia e arqueologia, etc.

A Fortaleza de Sagres dedica o dia 19 de abril à comunidade escolar de Vila do Bispo, com o projeto «Filhos do Fogo de Deus – crónicas de uma história de opressão racial» (10h30). Performance criada a partir de um conceito desenvolvido num sermão do Padre António Vieira, com Mário Spencer, Thomas Bakk. Roteiro de Tela Leão e produção da Partilha Alternativa Associação Cultural.

No dia 21 de abril, tem início o projeto educativo «Saber Viver, Saber Sentir» (das 9 às 13 horas) da Associação Internacional de Paremiologia, direcionado para a comunidade escolar de Estói, em torno da sabedoria milenar dos povos, expressa por meio dos provérbios.

«Desenhar Arqueologia em Milreu» irá decorrer no dia 22 de abril (das 14 às 17 horas). Um workshop de descoberta de uma das fases do trabalho arqueológico – o desenho arqueológico – com a Archaeofactory e os arqueólogos Joana Baço e Tiago Fraga. Dirigido ao público em geral, com inscrição prévia gratuita através de [email protected]

Nos Monumentos Megalíticos de Alcalar (Mexilhoeira Grande – Portimão), no dia 22 de abril acontece «Um dia e uma noite na Pré-História» (14h às 22h30), um conjunto de atividades de recriação histórica com ateliers de arqueologia experimental – cozinha, fabrico de cerveja, fundição, gravura, talhe e fabrico de ferramentas pré-históricas, entre outras, numa organização do Museu Municipal de Portimão e Grupo de Amigos do Museu de Portimão.

Por último e no âmbito da parceria com a Diocese do Algarve e o Cineclube de Faro, inserida no «Programa 365 Algarve», a Igreja de Nossa Senhora da Graça, na Fortaleza de Sagres acolhe uma sessão do VIDEO LUCEM – Cinema nas Igrejas do Algarve, no dia 22 de abril (16h30), com a exibição dos filmes «Ascensão» de Pedro Peralta, que conta com a presença do realizador e «Simão do Deserto» de Luis Buñuel.

A semana é assim preenchida de uma grande diversidade artística e programática que procura responder ao tema deste ano do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, construindo bases de conhecimento capazes de determinar comportamentos humanos mais conscientes do património e da cultura das comunidades.

A entrada é gratuita nos monumentos no dia 18 de abril, assim como a participação em todas as atividades programadas.