Agenda Cultural

ALBUFEIRA

24 DEZ

Feira das Velharias

Junto ao Mercado das Areias de São João

27 DEZ

Mercado

Sítio do Tominhal de Ferreiras

29 DEZ a 1 JAN

Paderne Medieval

Paderne

29 e 30 DEZ e 1 e 2 de JAN – 21h30

Festival de stand up comedy «Solrir», com Herman José, Aldo Lima, Serafim, Nilton

Palácio de Congressos do Algarve na Guia

Até 30 DEZ

Exposição «Enfeites de Natal Reciclados»

Galeria de Arte Pintor Samora Barros

Até 30 DEZ

Exposição de escultura «O Imaginário de Joaquim Pargana»

Galeria Municipal João Bailote

Até 30 DEZ

Exposição de pintura «Para Além da Porta» de António Alvélua Correia

Edifício dos Paços do Concelho

Até 30 DEZ

Férias Escolares + Diversão = Biblioteca

Biblioteca Municipal Lídia Jorge

31 DEZ – 22h30

Festa da Passagem de Ano com concerto de Aurea, espetáculo de fogo-de-artifício e concerto dos D.A.M.A.

Praia dos Pescadores

31 DEZ – 24h00

Star Parade

Avenida Sá Carneiro na Oura

Até 1 JAN

Exposição de fotografias de vários autores «10 anos de vadiagem»

Fnac Algarveshopping

4 JAN – 10h00 às 16h00

«Castelo de Portas Abertas»

Castelo de Paderne

Até 6 JAN – 9h00 às 17h00

Mostra «Floresta Encantada» no âmbito do projeto Pedacinhos de Natal

Edifício dos Paços do Concelho

Até 7 JAN – 9h00 às 23h00

Presépio de Natal «Do Século I ao Século XXI»

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Albufeira

Até 8 JAN – 10h00 às 21h00

Exposição «Presépio de Natal dos Escutas de Paderne»

Frente à Igreja Matriz de Paderne

Até 8 JAN

Mostra de esculturas de Natal da autoria da britânica Toin Adams

Ermida de Nossa Senhora da Guia e a Igreja Matriz da Guia

Até 29 JAN

Exposição «Outras viagens, outros olhares»

Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira

ALCOUTIM

22 DEZ – 18h00

Concerto Orquestra Clássica do Sul

Espaço Guadiana – Alcoutim

30 DEZ – 21h30

Baile de Fim de Ano, com Cláudio Rosário

Farelos

31 DEZ – 22h00

Passagem de Ano com banda Energie e fogo de artifício

Cais de Alcoutim

ALJEZUR

DEZ

Exposição «Mãos que Fazem» no âmbito do programa Entrelaçar

Antiga Escola Primária da Maria Vinagre

Até 31 DEZ

III Exposição de Artesanato de Artesões Locais

Junta de Freguesia de Odeceixe

16 a 27 JAN

Projeto «Linguajar» com oficinas artísticas por Margarida Mestre

Mercado Municipal de Aljezur

CASTRO MARIM

23 DEZ – 22h00

Noite de Rock com The Sun

Bar DuSul | Azinhal

Até 10 JAN

Exposição «Travessias e Peregrinações com o Peregrino Algarvio»

Casa do Sal

FARO

22 DEZ – 15h00

Seminário «Faro Apoia o Empreendedorismo»

Escola EB23 do Montenegro

23 DEZ – 18h30

Contos e Cantos de Natal pela Orquestra Clássica do Sul

Teatro das Figuras

23 DEZ – 22h30

Plante Mutante – Festa de Natal

Club Farense

30 DEZ – 21h30

Trio Vissi D’arte ao vivo

Clube Farense

31 DEZ – 21h00

Jantar de fim de ano

Tertúlia Algarvia

31 DEZ – 23h00

Passagem de ano com Virgem Suta, Fogo de artíficio e DJ Christian F

Jardim Manuel Bivar

5 JAN – 14h00

Noite de Fados e Guitarradas de Coimbra

O Castelo – Cidade Velha

5 JAN – 21h30

«O Terrorista Elegante» de Mia Couto e José Eduardo Agualusa

Teatro das Figuras

5 JAN – 21h30

Grande Concerto de Ano Novo com a Strauss Festival Orchestra

Auditório Pedro Ruivo

6 JAN – 19h00

Palestra «As Dietas não funcionam!»

Serenity – Centro do Bem-Estar

7 JAN – 9h30

Toastmasters – Where heroes are made. Division D – Winter TLI

IpdJ

7 JAN – 15h00

XLVII Grande Prémio dos Reis e II Corrida da Água

Baixa de Faro

8 JAN – 15h00

Cantares de Grupos de Charolas no Salão Paroquial

Paróquia de São Luís

LAGOA

31 DEZ – 20h00

Réveillon Arade Music Fest, com jantar, fogo-de-artifício e Remember Party

Centro de Congressos do Arade

1 JAN – 9h00

Caminhada e banho de mar

Carvoeiro

1 JAN

Primeiro banho de mar

Praia Grande em Ferragudo

LAGOS

23 DEZ – 21h30

Jam Session de Natal pela Orquestra Ligeira de Lagos

Teatro Experimental de Lagos

Até 23 DEZ

Concurso de Decoração de Árvores de Natal, com exposição até 6 de janeiro

Centro Histórico de Lagos

Até 23 DEZ

A Casa da Mãe Natal

Praça Luís de Camões

24 DEZ – 7h00 às 18h00

Feira de Velharias

Parque de Campismo da Trindade

24 DEZ – 19h00

Christmas Carols pelo Grupo Coral de Lagos

Hotel Tivoli Lagos

28 DEZ – 18h00

Concerto pela Orquestra Juvenil de Guitarras numa iniciativa promovida pela Associação de Guitarras do Algarve

Centro Cultural de Lagos

Até 30 DEZ

Exposição coletiva de pintura «Transformação»

Antigos Paços do Concelho na Praça Gil Eanes

31 DEZ – 22h30

Passagem de ano com espetáculo dos Xutos & Pontapés, seguido de fogo-de-artifício e Dj Monchike, das 00h15 à 1h15

Entrada livre

Praça do Infante

Até 31 MAR

Exposição foto-documental «Rota do Infante» no âmbito da celebração dos 556 anos sobre a morte do Infante D. Henrique

Paços do Concelho do Séc XXI

LOULÉ

31 DEZ – 22h00

Passagem de Ano com Gracelino Neves, Elsa Marta e Ja D’Ceça

Snack-Bar Odete‎ | São Lourenço

31 DEZ – 22h30

Passagem de Ano com UHF e Quem é o Bob? ao vivo

Praça do Mar | Quarteira

1 JAN – 16h00/ 18h00

Concertos de Ano Novo pela Orquestra Clássica do Sul

Cineteatro Louletano

5 a 7 JAN

Monstrare – III Mostra Internacional de Cinema Social

Cineteatro Louletano

7 JAN – 23h00

Concerto Inhuman Strange Desire XX

Bar Bafo de Baco

8 JAN – 15h30

Encontro de Charolas e Janeiras de Loulé

Cineteatro Louletano

14 JAN – 21h30

Leôncio & Lena, de João de Brito. Peça vencedora do 1.º Convite à Criação lançado pela Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve

Cineteatro Louletano

15 JAN – 21h00

Teresa Salgueiro ao vivo apresenta «O Horizonte»

Cine-Teatro Louletano

MONCHIQUE

29 a 31 DEZ

Espetáculo de circo «Maintenant ou Jamais» (Agora ou Nunca), pela Companhia Circa Tsuica, Cheptel Aleikoum (França), com projeto Lavrar o Mar

Largo do Heliporto

Até 31 DEZ – 10h00 às 17h00

Exposição das tradições e vivências da serra de Monchique

Parque da Mina nas Caldas de Monchique

8 JAN – 10h00

Caminhadas de Reis

Marmelete

OLHÃO

22 DEZ – 21h00

Concerto de Natal pelo Coro Gulbenkian

Igreja Matriz

28 DEZ – 2h00

VI Corrida de São Silvestre

Quarteira

30 DEZ – 22h30

The Final Countdown – Re-coverband ao vivo

Farol Fuzeta

31 DEZ – 22h00

Passagem de ano com Gerações, Íris e espetáculo pirotécnico

Jardim Pescador Olhanense

7 JAN – 17h30

Lançamento do livro «#Deixa-te de Merdas» de Marlene Romão & Carla Sequeira

Sociedade Recreativa Progresso Olhanense

PORTIMÃO

22 DEZ – 10h00

Festa de Natal da Cracep com Ricardo Neto

Cracep

22 DEZ – 19h00

A Casa (Con)Vida às Quintas com concerto de Natal pelo ICP

Casa Manuel Teixeira Gomes

22 DEZ – 19h00

Lançamento do livro «Lar da Criança de Portimão: A Utopia de um Colo», de Maria João Raminhos Duarte

Auditório do Museu de Portimão

23 DEZ – 17h00

«Natal no Cinema» pelo Grupo Coral Adágio Infantil

Cinemas de Portimão

29 DEZ – 19h00

A Casa (Con)Vida às Quintas com concerto pelo Grupo Coral de Portimão

Casa Manuel Teixeira Gomes

DEZ

Instalação escultórica «Europa: Polar Shit» de João Leonardo

Museu de Portimão

Até 30 DEZ

Exposição de Máquinas Fotográficas de Coleção de Fernando Reis Luís

Casa Manuel Teixeira Gomes

Até 30 DEZ

Exposição de pintura «75 anos» do Lar da Criança de Portimão

Casa Manuel Teixeira Gomes

Até 31 DEZ

Feira de Natal com artesanato e gastronomia

Alameda da Praça da República

31 DEZ – 23h00

Passagem de ano com espetáculo da banda «Pau de Arara» e fogo-de-artifício

Zona Ribeirinha de Portimão

2 a 8 JAN

Portimão à Mesa apresenta o pescado do mês «Raia»

Restaurantes aderentes no Largo Doutor Bastos, Largo da Barca e Centro Histórico

Até 4 JAN – 8h30 às 18h00

Xmas Boogie

Aeródromo Municipal de Portimão

6 JAN – 21h00

Cantar as Janeiras

Alameda da Praça da República

Até 6 JAN

Exposição de fotografia «Dar Sabor à vida» da Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência

EMARP

7 JAN – 16h00

Ciclo «Guitarras e Património»

Museu de Portimão

7 JAN – 21h00

Concerto da Banda da Força Aérea Portuguesa

Teatro Municipal de Portimão

9 JAN

Inauguração da exposição de pintura «Cores e Formas em Harmonia» de Laurentino Cabaço, patente até 10 de fevereiro

EMARP

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

5 JAN – 14h30

Conferência «Paleontologia de vertebrados no Algarve» por Otávio Mateus

Museu do Traje

9 JAN – 19h00

Inauguração da Exposição de Pintura de Elly Maessen e Mariska Pisam

Museu do Traje

10 JAN – 15h30

Baile da Assembleia com o participação das Charolas

Museu do Traje

SILVES

22 DEZ – 21h00

Concerto de Natal

Igreja da Misericórdia em Silves

25 DEZ – 11h00

Angariação de donativos com a iniciativa «Mergulhos de Solidariedade»

Em frente ao Hotel Holiday Inn Algarve, em Armação de Pêra

26 DEZ

Mercado de São Bartolomeu de Messines

Largo da Feira

29 DEZ – 14h00

Homenagem ao fadista Joaquim de Campos por 26 anos de carreira por Ricardo Neto

Santa Casa da Misericórdia de Silves

31 DEZ – 22h30

Passagem de ano com Duo Sax, Quinta do Bill, fogo-de-artifício e DJ Paulo Abreu

Praia dos Pescadores em Armação de Pêra

Até 31 DEZ

Exposição «Documento do Mês» sobre o 40º aniversário das primeiras eleições autárquicas

Paços do Concelho

Até 31 DEZ – 9h00 às 20h00

Exposição de fotografia «Jordania» de Pedro Barros e textos de Álvaro Figueiredo

Castelo de Silves

DEZ

Mostra de Presépios Tradicionais

Museu do Traje e das Tradições em Messines

Até 6 JAN

Exposição «Jardim de Natal: o paraíso fez-se Natal» por Margarida Palma Gomes, no âmbito dos «Talentos na Comunidade»

Biblioteca Municipal de Silves

6 JAN – 21h30

Projeto Vídeo Lucem exibe «Visão, a Vida de Hildegard Von Bingen», de Margarethe Von Trotta

Sé de Silves

6 JAN – 10h30

Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável do Algarve

Biblioteca Municipal de Silves

Até 8 JAN – 9h00 às 17h00

Mostra de presépio tradicional em cortiça de Alzira Cabrita

Junta de Freguesia de São Marcos da Serra

11 JAN – 15h00

Performance teatral «Sítios com história» no âmbito do projeto «Momentos Fantásticos com o Património»

Museu Municipal de Arqueologia de Silves

TAVIRA

22 DEZ – 15h00

Serafim conta Histórias de Natal

Mercado da Ribeira

22 DEZ – 16h30

Coro Jubilate Deo

Mercado da Ribeira

23 DEZ – 16h00

«As canções da Maria» de Maria Vasconcelos

Mercado da Ribeira

31 DEZ – 22h00

Passagem de Ano com Função Publika, fogo de artifício, DJ Fábio Palma e VJ Draft

Praça da República

7 JAN – 21h30

Concerto de Reis pela Orquestra Clássica do Sul

Igreja do Carmo

8 JAN – 15h00

Festival de Charolas

Cineteatro António Pinheiro

VILA DO BISPO

Até 31 DEZ

Mostra de artes visuais «Paisagens Condutoras»

Centro Interpretativo de Vila do Bispo

14 JAN – 21h00

Concerto «Morphosis» por Hugo Alves (trompete) & João Frade (acordeão)

Auditório Municipal de Vila do Bispo

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

24 DEZ – 9h00

Feira de Velharias e Numismática

Marginal de Monte Gordo

24 DEZ – 9h30

Mercadinhos de Natal da Guadi – VRSA

Praça Marquês de Pombal

Até 24 DEZ

Aldeia Doce de Natal

Alfândega – Avenida da República

25 DEZ – 9h30

Exposição de Automóveis Antigos

Praça Marquês de Pombal

29 DEZ – 22h00

Allmariados; Uns & Outros; Possessivo com Soulution; DJ Karussa Jr. e Bruno Lourenço ao vivo

Avenida Marginal – Zona Poente de Monte Gordo

30 DEZ – 22h30

Jorge Querido & Grab it Band; Vide Versus; Baby Lores & Luís; DJ Dominique e Alpha Heroes

Avenida Marginal – Zona Poente de Monte Gordo

31 DEZ – 22h30

Duo Reflexo, fogo de artifício, Anjos, DJ Smash; DJ Gemma & DJ Flip D’Palm

Avenida Marginal – Zona Poente de Monte Gordo

31 DEZ – 22h30

Baile com Zé Aníbal

Praça Marquês de Pombal

Até 1 JAN

Aldeia do Pai Natal. Atividades: Casinha do Pai Natal | Presépio | Divertimentos Infantis | Mercadinhos de Natal

Monte Gordo

Até 6 JAN

Presépio algarvio elaborado com a comunidade de Santa Rita

Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela

Até 8 JAN

Presépio Gigante de VRSA

Centro Cultural António Aleixo