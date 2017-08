A Arte vai sair à Rua em São Brás de Alportel

O Centro Histórico de São Brás de Alportel é o anfitrião da quarta edição do «Calçadas – A Arte sai à Rua», marcada para segunda-feira, dia 14 de agosto, entre as 20h00 e a 01h00.

Música, dança, poesia, teatro, design, escultura, fotografia, artesanato, doçaria e petiscos são os ingredientes desta iniciativa levada a cabo pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, numa organizado em parceria com a «Comissão Calçadas», um grupo informal da comunidade são-brasense que voluntariamente se empenha todos os anos na organização deste evento que se propõe levar a arte a rua, no centro histórico da vila. Esta iniciativa constitui uma das ações do Plano de Revitalização do Centro Histórico de São Brás de Alportel.

Um evento de entrada gratuita, que convida os visitantes a desfrutar a arte a cada passo pelas calçadas do Centro Histórico São-Brasense.

A calçada convida ainda a conhecer as janelas do Centro Histórico que participam no segundo desafio “A Janela mais bonita”. Um concurso que incentiva a decoração de janelas e montras do Centro Histórico de forma original e criativa para o evento. O vencedor terá a fotografia da sua janela, varanda ou montra na capa da agenda cultural “São Brás Acontece”.

Os grupos musicais Cante Andarilho, Appo & Disappointments, a voz de Daniel Kemish, o fado de Sara Paixão e César Matoso, a participação de Thomas Bakk, Fernando Leal & GangDuGuetto, Luke Redmond, Botas & Candeias e Dj Miká compõem o Programa de animação diversificada que vai preencher os palcos da quarta edição do «Calçadas».

O programa integra ainda a participação especial do Grupo de Folclore Casa do Povo de Santa Cruz, numa representação do arquipélago da Madeira e momentos de dança pela Escola de Dança Municipal, Companhia de Dança do Algarve e Moving Star.

Um programa de grande qualidade cultural, diversificado e pensado para toda a família e que tem para os mais pequenos o espetáculo infantil Rosa dos Ventos, que vai decorrer na Biblioteca Municipal, e para todos as «Histórias de arrepiar» que vão ser contadas por Maria José Carocinho e Fernando Guerreiro na Calçadinha a partir da meia-noite.

Na totalidade serão 15 espetáculos, nos palcos Vila Adentro, Praça Velha, Adro da Igreja, Biblioteca, À do Calçadas e Calçadinha.