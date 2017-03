24 horas de festa seguida no Teatro das Figuras

Das 12h00 do dia 29 às 12h00 do dia 30 de abril, o Teatro das Figuras prepara-se para ser invadido, durante 24 horas consecutivas, pelas mais diversas expressões contemporâneas das artes performativas, com a realização da primeira edição do evento 24 Horas Figuras.

O 24 Horas Figuras pretende afirmar-se como o maior evento de cultura contemporânea no Sul de Portugal, com inúmeras atividades a decorrer nos vários espaços desta sala de espetáculos e na sua envolvente, reforçando o posicionamento de Faro e da região do Algarve na rota das grandes manifestações culturais.

Na área da música estão já confirmadas as presenças de Batida, D’Alva, Sensible Soccers, Salvador Sobral, Branko, XINOBI, DJ Glue, Ghost Hunt, Mike El Nite, Reflect e The Gift.

Neste evento será estreado o espetáculo de novo circo «O Grande Embrulho», uma produção do Teatro das Figuras, que nos últimos meses acolheu o artista Thorsten Grutjen em residência artística.

O subpalco do grande auditório será cenário improvável para as peças de teatro I Can’t Breathe com Ana Monte Real e Elmano Sancho e Nem Sempre o Silêncio é d’Ouro, pela Dois Mais Um. Os Calceteiros de Letras espalharão a poesia pelo recinto.

Para os mais pequenos haverá concertos de tÉssa e a banda troilarÉ, teatro com o Varredor de Marés, pelo te.Atrito, oficinas de malabarismo, acrobacia criativa e bolas de sabão, dinamizadas pela Amarelarte e serão também convidados a dançar nas Conversas com o Corpo.

O 24 Horas Figuras é uma iniciativa do Teatro das Figuras, com o apoio do Município de Faro, do 365 Algarve e da Região de Turismo do Algarve.

Os preços para esta imersão cultural de 24 horas serão de 12,50 euros na compra antecipada até 48 horas antes do início do evento e € 15,00 após esse período, com entrada livre para menores de 12 anos.

A aquisição do bilhete para o concerto de The Gift tem o preço de 20 euros para a primeira plateia e €18,00 para a segunda plateia, dando acesso à restante programação do festival. A compra do bilhete para o 24 Horas Figuras não dá acesso ao concerto dos The Gift.