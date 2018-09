Programa «365Algarve» regressa com mais de 400 iniciativas culturais em época baixa

Está de regresso, a 4 de outubro, a terceira edição do programa cultural «365Algarve», a iniciativa que dinamiza esta região nos meses de época baixa e que, este ano, vai oferecer a turistas e residentes um total 402 espetáculos ao longo de oito meses.

A programação inclui mais de uma centena de concertos, 52 espetáculos de teatro, 93 eventos e visitas ao património cultural.

Os mais de 400 eventos, em áreas como a música, o teatro, o novo circo e as artes de rua, residências e encontros artísticos, literatura, artes e património, cinema, exposições, dança e cruzamentos disciplinares, são diferenciadores e complementares à oferta já existente, e permitem experiências diferentes e enriquecedoras a quem está no território em permanência ou de passagem.

Esta edição do «365Algarve» terá como mote a ideia de viagem, o conceito que melhor simboliza aquilo que esta iniciativa se propõe trazer com mais esta edição.

O concerto de abertura, que contará com os algarvios João Frade e Sara Afonso, e a participação especial de Moçoilas e Ana Bacalhau, representará essa viagem ao som do acordeão, instrumento com origem na China que se popularizou no Algarve e em Portugal.

O programa é financiado em 1,5 milhões de euros pelo Turismo de Portugal e operacionalizado pela Região de Turismo do Algarve e pela Associação de Turismo do Algarve. No total, nesta terceira edição foram selecionados 20 projetos, cinco dos quais apoiados pela primeira vez.

Nos últimos dois anos, o «365Algarve» já promoveu 1151 iniciativas e apoiou 89 projetos, a que assistiram 275 mil pessoas, num investimento global de três milhões de euros.

Luís Filipe de Castro Mendes, Ministro da Cultura, sublinha que o «365Algarve», desde a primeira edição, «tem consolidado a sua programação, integrando iniciativas artísticas e culturais cada vez mais diversificadas e de elevada qualidade, que mostram a dinâmica das estruturas e dos agentes locais, os verdadeiros protagonistas desta iniciativa. A cultura é um fator essencial de atração turística e deve ser usada como instrumento de dinamização do território».

Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo, sublinha que este programa «é cada vez mais um fator diferenciador para quem quer visitar o Algarve fora da época alta e tem de ser um instrumento para afirmar esta região como um destino para todo o ano. Nos últimos dois anos, o índice de sazonalidade na região (e no país) diminuiu para o valor mais baixo de sempre.Nesse mesmo período, as dormidas na época baixa no Algarve aumentaram 23,2 por cento, o que mostra que há espaço para crescer. Temos grandes desafios pela frente e é crucial que exista cada vez mais um trabalho conjunto com estes objetivos comum, razão pela qual na nova edição é condição essencial o envolvimento dos operadores turísticos na programação. Temos de continuar este trabalho para que o turismo no Algarve seja cada vez mais sustentável ao longo do ano».

Em média, a oferta cultural totaliza 50 eventos por mês durante os oito meses de programa, percorrendo toda a região do Algarve e atraindo público às zonas mais periféricas e interiores.

O «365Algarve» tem como objetivo melhorar a experiência turística e a atratividade em todos os municípios da região do Algarve entre outubro e maio de 2019, atenuando a sazonalidade nesta região através de uma programação cultural de qualidade, que é construída em exclusivo a partir das propostas do tecido artístico local. A programação completa pode ser consultada aqui.